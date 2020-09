Incendies aux États-Unis : 4 000 kilomètres de superficie partis en fumée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"C’est le milieu de la journée ici en Oregon et le ciel n’est qu’un gigantesque nuage de fumée. Il y a aussi beaucoup de particules en suspension", décrit le journaliste Loïc de la Mornais, en direct des États-Unis pour le 19/20, samedi 12 septembre. Après les terribles incendies qui ont touché et continuent de ravager l’Oregon, la qualité de l’air y est la plus mauvaise de la terre.

500 000 habitants évacués

"Beaucoup d’axes de circulation sont fermés par la police, par des militaires de la garde nationale, tout simplement parce que les feux continuent à ravager ce très grand État. Près de 500 000 habitants sont placés sous ordre d’évacuation. Ce qui inquiète les autorités, c’est que le bilan risque de s’alourdir, car il y a encore des dizaines de disparus et 4 000 kilomètres de superficie qui sont partis en fumée, c’est l’équivalent d’un département français comme les Alpes-Maritimes", détaille le correspondant.

