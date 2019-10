Incendie en Californie : 100 000 personnes évacuées

Des flammes à quelques mètres seulement des véhicules qui continuent de circuler. Leur progression est facilitée par des rafales de vent violent et chaud et un sol sec. Plusieurs incendies ravagent le sud de la Californie (États-Unis). Le feu le plus impressionnant s'est déclenché jeudi 10 octobre au soir, à 30 kilomètres seulement au nord du centre de Los Angeles. Rapidement devenu incontrôlable, il a déjà détruit plus de 30 000 hectares et une trentaine de bâtiments. Les autorités ont donné l'ordre à plus de 100 000 personnes d'évacuer.

1 000 pompiers mobilisés

Les incendies ont déjà fait deux morts. Un millier de pompiers a été mobilisé, avec en soutien, des avions et des hélicoptères. Dans la métropole, des centres d'hébergement d'urgence ont été installés pour accueillir les habitants évacués. Pour le moment, les autorités préviennent qu'il leur faudra au moins jusqu'à dimanche pour venir à bout des flammes.