États-Unis : le réseau électrique de la Californie mis en péril par la canicule

Jusqu'où grimpera la fournaise ? Entre soleil brûlant et incendies, l'Ouest américain est assommé par une vague de chaleur, début septembre. Dans la Vallée de la Mort, en Californie (États-Unis), le thermomètre s’élève même à 52 °C. Pourtant habitués, les habitants supportent de plus en plus mal ces conditions et viennent se réfugier dans des centres climatisés. Avec une telle atmosphère, il suffit d'un rien pour que les incendies redoublent de violence.



Un cercle vicieux

Un infernal cercle vicieux se met en place. Plus il fait chaud, plus les climatisations tournent à plein régime, et plus l'électricité manque. Au point que la Californie, qui se veut pourtant ​à la pointe des énergies vertes, a demandé aux conducteurs de voitures électriques de ne plus charger leur véhicule entre 16 h et 21 h. Dans cette course contre la montre, il va falloir des investissements massifs pour résoudre les problèmes d'énergie, sans faire empirer la situation climatique.