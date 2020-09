EN IMAGES. Etats-Unis : les incendies plongent la Californie dans une ambiance apocalyptique

La côte ouest américaine est actuellement ravagée par les flammes. Le ciel de San Francisco a pris une teinte orangée.

Il y a comme un air d'apocalypse qui flotte sur la côte ouest des Etats-Unis. Le ciel se teinte d'orange, les cendres volent, les arbres brûlent... Attisés par la sécheresse et les vents violents, plus d'une vingtaine d'incendies font rage. Ils ont déjà consumé plus de 10 000 km2, soit plus que la superficie de l'île de Chypre. En Californie, jamais des incendies d'une telle ampleur ne s'étaient produit depuis 1987, date à laquelle les données ont commencé à être répertoriées. Plus au nord, neuf feux ont suffi en seulement vingt-quatre heures à détruire le double de la superficie brûlée en 2019 dans l'Etat de Washington.