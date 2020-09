Etats-Unis : un inquiétant ciel orange à San Francisco à cause d'incendies historiques

"La brume due aux feux de forêt assombrit le ciel dans toute la baie de San Francisco", ont fait savoir les autorités, mercredi.

De nombreuses villes de Californie et d'autres régions de la côte ouest des Etats-Unis se sont réveillées, mercredi 9 septembre, sous un ciel orange sombre digne d'une scène d'apocalypse. En cause : la fumée des incendies qui continuent de ravager la Californie. "La brume due aux feux de forêt assombrit le ciel dans toute la baie de San Francisco", ont fait savoir les autorités, qui déconseillent régulièrement aux personnes vulnérables de sortir.

A midi, le mélange de brouillard et de fumée donnait à la ville une atmosphère surréaliste comme si le soleil ne s'était toujours pas levé. "Bienvenue sur Mars", a écrit une internaute en partageant une vidéo.

Welcome to Mars... aka San Francisco 2020. pic.twitter.com/F5Cofss31W — #BLM | Melissa Merencillo (@seeMOUSErun) September 9, 2020

Des vues plus générales de la ville donnent un aperçu de la lumière singulière qui baigne la ville.

Le célèbre Bay Bridge de San Francisco est presque méconnaissable sous ce ciel orangé.

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Plusieurs internautes ont comparé cette lumière à celle visible dans le film Blade Runner 2049, où l'on voit un héros solitaire s'avancer vers des ruines couvertes de poussière orange, sous un ciel de la même couleur.

Blade Runner 2049 is the only thing that really captures the Bay Area today pic.twitter.com/lYkKh5A3dm — Chris Anderson (@chr1sa) September 9, 2020