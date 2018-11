Californie : venir en aide aux naufragés du feu

Dans la commune de Chico, en Californie (États-Unis), les rescapés de l'incendie qui a ravagé la région ces derniers jours s'organisent. Trina Reed, une bénévole, a parcouru 250 km pour aider les réfugiés des incendies. "C'est émouvant de voir ces personnes. Tout ce qu'ils possèdent est dans une tente. Vous leur donnez du papier toilette et ça change leur journée", assure-t-elle, visiblement émue. Les premiers sinistrés campent sur le parking d'un supermarché en plein centre de Chico depuis le 8 novembre. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines. Beaucoup viennent de la localité voisine de Paradise, où 9 700 maisons ont été réduites en cendres. "J'ai tout perdu à Paradise. Tout. C'est vraiment terrible", confirme un homme. "Pour moi, ça ira. On campe, on s'en sort. On n'a pas besoin de grand-chose. On veut juste que les gens aident ceux qui sont ici et qui en ont le plus besoin", ajoute-t-il.

"Après ça ? On n'a aucun projet"

Cette autre famille n'a qu'un camping-car et rien d'autre en perspective. "Après ça ? On n'a aucun projet. On ne voit pas plus loin que la minute qui suit. Rien ne va se passer. Personne n'a d'endroit où vivre. Personne n'a de projet", déplore le fils. Malgré le froid, les réfugiés hésitent à partir vers des centres d'hébergement plus confortables. "Selon moi, honnêtement, j'estime qu'ils méritent de rester aussi longtemps qu'il faut", indique un policier. Ici, des dons continuent d'affluer. Les rescapés sont certains de trouver le nécessaire, au moins pour quelque temps encore.