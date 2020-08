VIDÉO. Etats-Unis : un gigantesque incendie fait rage au nord de Los Angeles

Des flammes vigoureuses et une fumée visible à plus de 120 kilomètres à la ronde depuis mercredi 12 août au soir : telles sont les images du nord de Los Angeles (Californie). Un incendie gigantesque a détruit 10 000 hectares de terrain. "C’est l’équivalent de la moitié de Paris qui a été ravagé. Le feu est assez explosif, c’est typique de ce qu’on peut voir mais plus tard dans la saison", juge Robert Garcia, chef des pompiers.



Des habitations menacées

Des hélicoptères tentent d’empêcher le feu de passer les crêtes en déchargeant des produits retardants de couleur rouge. Dans cette zone peu habitée, une centaine de maisons ont été évacuées. Dans la nuit, des journalistes ont capté en vidéo et en photo des tornades de feu qui se sont formées à cause du vent et la chaleur extrême. 500 pompiers ont été déployés toute la nuit mais jeudi 13 août au matin, le feu n’était toujours pas maîtrisé.





