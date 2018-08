Californie : pire incendie de l’histoire de l’État

À quelques mètres des maisons, le brasier continue à gagner du terrain. Une ville est désormais menacée par le feu et a dû être évacuée. Depuis la fin juillet, 72000 hectares sont partis en fumée en Californie et le feu n’est toujours pas circonscrit. Des lycées ont été requestionnés pour abriter les milliers de Californiens évacués de leurs maisons. "On n‘a aucune idée de quand on pourra rentrer chez nous, noter maison est intacte, il y a de la fumée partout dehors, mais jusqu’ici tout va bien", raconte une habitante.



Dixième victime

Des incendies qui ont déjà tué dix personnes. Jeudi 9 août, un pompier a trouvé la mort alors qu’il se trouvait à proximité des feux. La chaleur et les vents forts continuent. Des conditions climatiques qui ne permettent pas d’amélioration. Du répit est prévu, mais pas avant deux jours selon les autorités.

