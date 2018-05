Hawaï : le volcan Kilauea menace

Le volcan Kilauea menace toute une population à Hawaï. Depuis qu'il est entré en éruption, 1 700 des 10 000 personnes qui vivent dans sa zone ont été évacuées, la fumée et les cendres rendant l'air irrespirable. Des images amateurs montrent même la lave arriver très près de certains quartiers d'habitation.

"Je pouvais entendre la lave exploser depuis ma maison", explique un des voisins du volcan. "J'ai senti la fumée, je me suis mis à courir et j'ai vu un militaire. Là, je me suis dit qu'il allait falloir que je me sauve, ma rue était en feu !", explique un autre.

L'éruption a provoqué un séisme

La forte agitation souterraine causée par l'éruption a également provoqué un tremblement de terre de magnitude 5 au pied du volcan. De quoi provoquer des chutes de pierres et des ruptures dans les sous-sols. On craint désormais une remontée de lave à plusieurs kilomètres de là. Le Kilauea est l'un des 5 volcans les plus actifs du monde.

