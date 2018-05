Hawaï : le volcan Kilauea est de plus en plus menaçant

Une lave très liquide, car venue des grandes profondeurs... Partout, cette ambiance incandescente, une véritable bombe, prête à exploser. Depuis dix jours, les coulées se multiplient autour du volcan Kilauea ; on ne compte plus les routes ensevelies ni les fissures apparues dans la chaussée.

Le scénario catastrophe de 1924

Certains habitants ont réussi à s'échapper juste à temps : "On a dû rouler au milieu des fissures grandes comme ça, témoigne l'un d'entre eux. Il y avait de la fumée et des gaz nocifs quand on est passés". Environ 2 000 personnes sur les 31 000 habitants du district ont déjà été évacués à cause des émissions de dioxyde de soufre, mais aussi des risques d'explosion qui pourraient projeter plusieurs tonnes de roche à des kilomètres à la ronde. Ce scénario catastrophe s'est déjà produit en 1924 : d'abord la lave, les fissures, et puis des explosions pendant près de trois semaines. Le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs de la planète, est depuis une trentaine d'années quasiment en éruption permanente.

