Hawaï : l'impressionnante éruption du volcan Kilauea inquiète

C'est un quartier entier qui est englouti par l'inexorable avancée de la lave du volcan Kilauea, à Hawaï. Et ceux qui ont assisté au phénomène en décrivent la violence. "J'ai vu des jets de lave de plus de 20 mètres de haut. J'étais à 5 ans de la retraite, la maison était payée. La retraite est bien loin maintenant", se désole un habitant sinistré. L'éruption du volcan, c'est une trentaine de maisons détruites, une dizaine menacées et 1.700 personnes évacuées par les autorités.

Récupérer des affaires avant de fuir

Les plus chanceux des propriétaires ont été autorisés à retourner chez eux, mais uniquement pour récupérer quelques affaires. "C'était dur, très dur. On ne savait pas si la maison était toujours là ou pas", explique un autre habitant.

"Ça nous permet d'emporter quelques souvenirs qui nous feront penser à la maison, même si on n'a plus de maison", explique une habitante qui évacue des cartons de son habitation dans son pick-up.

