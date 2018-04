Golf : Tiger Woods fait son grand retour au Masters d'Augusta

"Le Tigre" est de retour. Et il a faim de victoires. Deux ans que le plus grand champion de golf n'était pas venu à Augusta (Géorgie), le premier tournoi du Grand Chelem américain de la saison, son préféré. Il l'a gagné à quatre reprises. Après ses déboires conjugaux et judiciaires, après son opération du dos, il a retrouvé son jeu, la confiance et l'amour du public.

Il "espère terminer au sommet"

Il y a un an, le golfeur aux quatorze titres du Grand Chelem était classé au-delà de la millième place. Il est aujourd'hui au 103e rang mondial. Il enchaîne les bonnes performances, mais il ne s'enflamme pas. "Il faut que je joue et on verra à la fin. J'espère terminer au sommet, mais il y a énormément de travail à faire d'ici là", a déclaré la star. Le premier tour du Masters d'Augusta commence ce jeudi. C'est peut-être le début de la renaissance de Tiger Woods.

