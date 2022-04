New York : une fusillade fait ​seize blessés dans le métro

La rame de métro vient juste d’entrer en gare. Un passager filme la panique qui a saisi les wagons suivants. Un homme vient de tirer à plusieurs reprises à l’intérieur. Les premiers blessés qui tiennent encore debout sortent comme ils le peuvent. Un autre reçoit les premiers soins à même le sol.

Le tireur est toujours en fuite

C’était l’heure de pointe dans cette station de Brooklyn quand les tirs ont retenti. En quelques minutes, dix personnes ont été touchées par balle. Six autres ont été blessé​es dans la panique. Dans la station, les policiers ont retrouvé une arme et un chargeur. Le tireur est toujours en fuite. Élus et polic​iers appellent la population à la plus grande prudence.