États-Unis : 20 personnes tuées dans une fusillade à El Paso

C'est l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire du Texas. Samedi 3 août, à El Paso (États-Unis), un homme a ouvert le feu sur les clients d'un supermarché tuant 20 personnes. Armé d'un fusil d'assaut, casque antibruit sur les oreilles, il vise sans distinction hommes, femmes et enfants. "Il n'a rien dit, il est juste arrivé et a tiré sur tout le monde", raconte Adria Gonzalez, témoin de l'attaque.

Un suspect de 21 ans

Le suspect s'appelle Patrick C., un homme de 21 ans actuellement interrogé par la police. Autour de sa maison de Dallas, à plus de 1 000 km d'El Paso, les enquêteurs tentent de déterminer s'il est l'auteur d'un manifeste raciste publié en ligne vingt minutes avant les tirs. Le texte affiche son soutien à l'auteur de l'attentat de la mosquée de Christchurch (Nouvelle-Zélande) le 15 mars dernier. Dans la soirée, 2 000 mères de famille se sont rendues devant la Maison Blanche pour protester contre le port d'arme à feu.

