Covid-19 : les États-Unis maintiennent les restrictions de voyage du "travel ban"

Les États-Unis vont continuer à maintenir les frontières fermées pour les touristes cet été à cause de l'évolution actuelle de la pandémie de Covid-19. "Le variant Delta, plus transmissible, se répand ici et dans le monde, les cas augmentent aux Etats-Unis", a justifié, mardi 27 juillet, Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche. Près de 40 pays, dont la France, sont concernés par ce "travel ban". Cette prolongation rend impossible les voyages prévus par de nombreux Français.

Des galères administratives

Le travel ban empêche également les Français installés aux États-Unis de retourner au pays, de peur de ne pouvoir repartir. Un couple installé à Washington ne rentrera donc pas en France. "Notre visa a expiré en décembre 2020, donc on doit le renouveler, sauf que si on part en France pour le renouveler, pour le rendez-vous au consulat, on ne peut pas revenir aux États-Unis à cause du travel ban", explique Aude Buisine, propriétaire d'une pâtisserie aux États-Unis. Leur business et leurs employés comptent sur eux. La seule solution serait pour eux de passer 14 jours en quarantaine dans un pays qui n'est pas concerné par le travel ban avant de se rendre à Washington.