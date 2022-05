France, Italie, États-Unis… Le tour du monde des meilleures glaces

E. Prigent, A. Mikoczy, C. Guttin, A. Pain, B. Laigle, K. Sullivan, C. Rigeade, V. Parent, J-C. Martin, E. Fromentin

La glace est un produit star de l'été. Les équipes de France Télévisons proposent, samedi 28 mai, un voyage culinaire entre la France, l'Italie et les États-Unis à la découverte des recettes traditionnelles.

Premier stop en France pour un sorbet au cassis. Si le glacier Terre Adélice possède notamment une boutique à Lyon (Rhône), son cœur est en Ardèche. Dans ses recettes de fabrication, uniquement des fruits frais, qui sont incorporés crus pour préserver arômes et couleurs. "On est monté à 60, voire 70%, de matières premières dans nos glaces", se félicite Sonia Rousselle. Les clients adorent. À la carte, le glacier propose pas moins de 96 parfums, dont certains très audacieux, comme le chèvre ou le piment d'Espelette.



Glace italienne et Sunday américain

En Italie, les glaces font partie de l'art de vivre en été. À Rome, le temple de la glace, Giolitti, est ouvert depuis 132 ans. Là encore, la recette est peu sucrée, et proche du produit originel. Les créations sont libres, mais il est interdit dans le pays de gonfler les crèmes glacées avec de l'air, comme cela se fait ailleurs. Aux États-Unis, l'incontournable est le Sunday qui aurait été inventé un dimanche en 1893. La recette traditionnelle est un mélange de beurre, de sucre brun et de crème. Il est ensuite refroidi pour devenir une crème glacée. Il faut enfin y ajouter une sauce au chocolat, de la chantilly et une touche finale.