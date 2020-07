Gastronomie : à la découverte du secret des glaces italiennes

En Italie, la glace est une passion, un art, une institution. L'Italie et les glaces, c'est toute une histoire. Un Italien en consomme six kilos par an et les visiteurs étrangers reconnaissent volontiers que les Italiens sont les meilleurs en la matière. Mais quel est le secret du gelato italien, si crémeux et si fondant ? Le gelato n'est surtout pas à confondre avec la glace italienne que l'on baptise ainsi en France, mais qui n'a d'Italienne que le nom puisqu'on ne la trouve nulle part dans le pays.

Le glacier Giolitti, 120 ans d'expérience

Près du Panthéon à Rome, rendez-vous chez le glacier Giolitti, 120 ans d'expérience et presqu'autant de parfums. Il est mondialement connu depuis qu'Audrey Hepburn a dégusté ses cornets dans le film classique "Vacances romaines". Pour le représentant de la quatrième génération Giolitti, il y a une règle de base à respecter. Pour Nazareno Giolitti, il faut qu'il y ait des petits trous à l'intérieur, car cela signifie qu'on a injecté très peu d'air à l'intérieur. "C'est tout le savoir-faire et clairement ça se sent quand on le mange", explique le spécialiste des glaces.

