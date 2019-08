Floride : un mal mystérieux fait tituber lynx et panthères

Mais pourquoi ces félins se mettent-ils à tituber ? Les autorités américaines enquêtent sur un mystérieux trouble neurologique qui affecte les panthères de Floride (une sous-espèce de pumas) et les lynx, les empêchant de marcher normalement. "Tous les animaux affectés marchent anormalement ou ont des problèmes de coordination de leurs pattes arrières", souligne l'Agence de la pêche et de la faune sauvage de Floride.

Des caméras de surveillance ont enregistré des images de félins à divers degrés de la maladie, dont la cause n'est pas encore connue. Les maladies infectieuses, les déficiences nutritionnelles et les expositions à diverses toxines sont envisagées.

'BIG CAT DISORDER': Panthers and bobcats are showing up on Florida trail cameras exhibiting a neurological disorder affecting their ability to use their back legs. #fox10phoenix #bigcatdisorder https://t.co/gxWsJoK803 pic.twitter.com/HqE3Bwo5lR