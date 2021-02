Famille royale britannique : le prince Harry s’offre une vie décomplexée aux États-Unis

Pour son premier grand entretien depuis un an, le prince Harry a choisi un show bien éloigné du protocole britannique : celui de l’animateur et comédien James Corden. En tenue décontractée, il a joué des muscles et de l’humour face aux caméras. Au détour des séquences décalées et loufoques, le prince s’est confié sur son retrait des affaires royales. "Cela n’a jamais été une fuite, c’était un pas en arrière plutôt qu’un renoncement, a-t-il déclaré. C’était une période très difficile. Nous savons tous comment la presse britannique peut se comporter, cela détruisait ma santé mentale, c’était nocif."

Rupture avec la couronne

Harry affirme avoir ainsi fait "ce que tout époux ou père aurait fait", et avant tout souhaité "mettre [s]a famille à l’abri". S’ils ont perdu leurs derniers titres royaux, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ne comptent visiblement pas mettre un terme à leurs rôles de représentation publique… qu'ils accomplieront à leur manière, désormais.

