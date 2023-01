États-Unis : une tornade dévaste la région de Selma en Alabama

Aux États-Unis, les tornades ont fait des dégâts considérables. Plusieurs villes ont été balayées, notamment dans la région de Selma, en Alabama, où on dénombre au moins sept morts.

Des dizaines de bâtiments éventrés, pulvérisés. Le centre-ville de Selma, en Alabama (États-Unis) est sans dessus dessous, quelques minutes après le passage de la tornade. Certains n’arrivent même pas à mettre de mots sur ce qu’ils sont en train de vivre. Les images amateures témoignent du phénomène, d’une violence inouïe. Les vents ont dépassé 200 km/h au cœur du tourbillon.

D'autres tornades pourraient se former dans les prochaines 48 heures

Dans la région, beaucoup de maisons sont construites en bois. Elles ont été comme soufflées. Des bâtiments entiers ont disparu. "Ça venait de nulle part, j’ai entendu un grondement tellement puissant, comme jamais auparavant. Je me suis enfui de chez moi, et j’ai couru me cacher car tout volait dans tous les sens", raconte un habitant. Tout le sud des États-Unis reste en alerte, et les services météo américains estiment très élevé le risque que d’autres tornades se forment, dans les 48 prochaines heures.