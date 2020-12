Etats-Unis : une puissante explosion retentit dans le centre-ville de Nashville

Des flammes et de la fumée noire. Une importante explosion a retenti vendredi 25 décembre dans le centre-ville de Nashville, dans l'Etat du Tennessee aux Etats-Unis. Sur des vidéos diffusées par des médias locaux sur les réseaux sociaux, on peut voir une voiture en feu et un bâtiment aux vitres enfumées.

Police have told us the explosion this morning is linked to a vehicle. It happened outside in Downtown Nashville. Our photojournalist @QuanMcwil_TV received this video from a witness on scene. pic.twitter.com/pbkWfF2njI — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

Pour le moment, l'origine de l'explosion est inconnue tout comme le bilan humain. La police estime que l'acte pourrait être intentionnel. Les pompiers de la ville indiquent sur Twitter qu'une voiture est impliquée et demandent aux riverains de ne pas se rendre dans la zone.