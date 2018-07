Etats-Unis : une nouvelle victime du 11-Septembre identifiée, 17 ans après les attentats

L'institut médico-légal de New York (OCME) continue de travailler sur les plus de 19 000 restes humains récupérés après les attentats, et qui n'ont pas encore été associés aux 2 753 personnes tuées ce jour-là.

Les tours du World Trade Center s'effondrent à New York (Etats-Unis), le 11 septembre 2001. (HUBERT BOESL / DPA / AFP)