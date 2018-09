États-Unis : une fusillade dans le Maryland fait quatre morts

L'Amérique est encore endeuillée par une fusillade. Jeudi 20 septembre dans le Maryland (États-Unis), une femme a ouvert le feu dans un entrepôt de centre de distribution de produits pharmaceutiques. "J'ai entendu des coups de feu et je me suis dit : 'Oh non juste ici, dans ce quartier. C'était le chaos, c'était dingue", rapporte une femme, témoin de la scène.

Une seule arme utilisée

L'auteure de la fusillade est une employée de 26 ans qui a tiré sur ses collègues, tuant trois personnes avant de se suicider. "Il semble qu'une seule arme ait été utilisée. Une arme de poing. Aucun des agents présents n'a tiré sur la scène de crime", a indiqué le shérif Jeffrey Gahler du Comté de Hartford, dans le Maryland. Si les fusillades sont quasiment quotidiennes aux États-Unis, moins de 5% sont l'oeuvre de femmes. L'an dernier, plus 10 000 personnes ont été tuées par armes à feu.

