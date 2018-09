Etats-Unis : une fusillade à Cincinnati fait quatre morts, dont le tireur

Quatre personnes, dont le tireur, ont péri, jeudi 6 septembre, lors d'une fusillade dans une banque de Cincinnati, dans l'Ohio (nord-est des Etats-Unis), a fait savoir la police de la ville au cours d'un point de presse.

Le chef de la police de Cincinnati a précisé que le tireur était entré dans le bâtiment par l'aire de livraison avant de pénétrer dans le hall d'entrée où plusieurs policiers l'ont pris à partie. Cinq personnes ont été blessées par ses balles, trois ont succombé.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw