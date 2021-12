Etats-Unis : une affaire non élucidée résolue par un youtubeur

Un youtubeur américain a résolu une affaire criminelle vieille de plus de vingt ans. Il a retrouvé une voiture au fond de l'eau dans le Tennessee (Etats-Unis)

Jérémy Sides, plongeur équipé comme un professionnel, est un youtubeur spécialisé dans les affaires jamais résolues. Sa dernière découverte au fond de l'eau est celle d'une voiture qui renferme le corps de deux adolescents américains mystérieusement disparus il y a 21 ans dans le Tennessee. "J'ai cherché dans de nombreux cours d'eau et j'ai terminé ma recherche dans une rivière en ville. Et c'est là que je les ai trouvés. Ça ressemble à un simple accident de voiture. Ils ont quitté la route et personne ne les a vus s'écraser", explique Jérémy Sides.

Détective, une nouvelle mode sur YouTube ?

Sa vidéo montrant comment il a résolu cette énigme a été visionnée plus d'1,5 million de fois lundi 13 décembre. Il y a quelques semaines, les recherches de Jérémy Sides avait permis de résoudre une autre disparition. C'est en cherchant des trésors au fond des rivières que sa passion lui est venue. Sur YouTube, les vidéos des détectives amateurs se multiplient avec des réussites, mais aussi des échecs.