Etats-Unis : un suspect arrêté après la fusillade qui a fait six morts à Sacramento, en Californie

La police de Sacramento a annoncé, lundi 4 avril, avoir arrêté un premier suspect après la fusillade qui a fait six morts et 12 blessés dans la capitale californienne. Cet homme de 26 ans "a été arrêté pour agression et possession illégale d'une arme à feu", a-t-elle précisé dans un communiqué, ajoutant avoir perquisitionné trois résidences dans le cadre de son enquête.

La police avait préalablement annoncé que plusieurs tireurs étaient impliqués dans cette fusillade et qu'une arme de poing, volée, avait été retrouvée. Mais les enquêteurs n'ont pas précisé les circonstances dans lesquelles ces violences ont éclaté, notamment si les tirs visaient des individus en particulier ou si les auteurs avaient ouvert le feu au hasard.

Le drame est survenu dimanche aux alentours de 2 heures du matin, dans le centre de Sacramento. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble montrer une bagarre dans la rue impliquant plusieurs personnes, suivie d'une série de détonations et d'individus en train de courir. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé "plus d'une centaine de douilles" et "au moins trois bâtiments et trois véhicules touchés par des tirs d'arme à feu", précise la police dans son communiqué.