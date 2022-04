Etats-Unis : au moins six morts dans une fusillade à Sacramento, en Californie

Au moins six personnes sont mortes et neuf ont été blessées lors d'une fusillade dans le centre-ville de Sacramento, en Californie, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 avril. "Des agents ont identifié au moins 15 victimes d'une fusillade, dont 6 qui sont décédées", a déclaré la police de la ville sur Twitter.

K Street Shooting Update



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd