Etats-Unis : un infirmier accusé de viol après l'accouchement d'une femme dans le coma depuis dix ans

Un infirmier américain est soupçonné d'avoir violé une patiente en état végétatif depuis plus de dix ans, qui a accouché d'un bébé. Il a été arrêté dans l'Arizona (ouest des Etats-Unis), a annoncé la police de Phoenix, mercredi 23 janvier.

La victime a donné naissance à un petit garçon en bonne santé le 29 décembre. C'est l'ADN de l'enfant qui a permis de confondre Nathan Sutherland, l'infirmier âgé de 36 ans. Il fait aujourd'hui face à deux chefs d'accusation pour "agression sexuelle" et "abus sur un adulte vulnérable", a déclaré le sergent Tommy Thompson lors d'une conférence de presse.

