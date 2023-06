Etats-Unis : un comté réclame 51 milliards de dollars à des entreprises pétrolières pour un épisode de chaleur extrême

Le comté affirme que la pollution au carbone provoquée par l'utilisation de l'énergie fossile générée par ces groupes a joué un rôle "important" dans cet événement datant de 2021.

Un comté de l'Oregon, dans le nord-ouest des Etats-Unis, a annoncé, jeudi 22 juin, porter plainte contre plusieurs multinationales pétrolières pour leur réclamer plus de 51 milliards de dollars après le "dôme de chaleur" de 2021, un épisode climatique extrême et meurtrier.

Le comté de Multnomah affirme que la pollution au carbone provoquée par l'utilisation de l'énergie fossile générée par ces groupes a joué un rôle "important" dans cet événement. Parmi les entreprises visées figurent Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips et Total Specialties USA.

Des dommages et intérêts à hauteur de 50 millions de dollars

Le comté demande 50 millions de dollars en dommages et intérêts et 1,5 milliard de dollars pour les dégâts futurs - chaleur extrême, sécheresse, incendies et fumée promettant de devenir plus courants. Il demande aussi aux entreprises de mettre 50 milliards de dollars dans un "fonds de réduction" des impacts, afin de mettre à niveau les infrastructures du comté.

Une vague de chaleur record avait écrasé l'ouest des Etats-Unis et du Canada de la fin juin à la mi-juillet 2021. Le nombre de morts en découlant a été estimé à 1 400 et une température de 49,6 degrés Celsius a été enregistrée à Lytton, en Colombie-Britannique. Dans une analyse, le World Weather Attribution (WWA), un groupe de scientifiques, affirme que ce dôme aurait été "pratiquement impossible" sans le changement climatique provoqué par les humains, qui l'a rendu au moins 150 fois plus probable.

La plainte du comté de Multnomah nomme également le American Petroleum Institute et le cabinet McKinsey & Company. Avec cette démarche, le comté de Multnomah rejoint des dizaines de villes, comtés et Etats à travers le pays à porter plainte contre des groupes pétroliers en les accusant d'avoir participé au changement climatique et alimenté la désinformation. Ces plaintes prennent exemple sur des affaires ayant visé les grands noms du tabac et de la pharmacie, concernant les cigarettes et les opiacés.