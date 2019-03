États-Unis : un chômeur touche le gros lot

Michael Weirsky, un habitant du New Jersey, aux États-Unis, n'arrive toujours pas à y croire : en un instant, il est passé de chômeur à multimillionnaire. 273 millions de dollars, l'équivalent de 243 millions d'euros, gagnés grâce au super loto américain. C'est à sa mère qu'il a annoncé la nouvelle en premier. "Je lui ai dit : 'maman, j'ai gagné 273 millions'. Elle m'a dit : 'arrête tes bêtises'", s'est amusé le gagnant.

"J'étais super heureux"

Le plus extraordinaire, c'est que Michael Weirsky a failli ne jamais voir la couleur de cet argent. Après avoir acheté son ticket dans un magasin, il le perd. Impossible de mettre la main dessus. C'est un inconnu qui l'a ramené dans la boutique. "Quand je me suis réveillé, je me suis dit : 'bon, encore un truc de perdu'. Mais quand je suis allé au magasin, je n'arrivais pas à y croire, j'étais super heureux", se rappelle le nouveau millionnaire. Ce ticket fait basculer sa vie. Cela fait des années qu'il joue, mais jamais il n'avait imaginé remporter le jackpot.