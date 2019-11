États-Unis : trois hommes innocentés après 36 ans de prison

Aux États-Unis, c'est un cri de joie pour trois hommes innocents et désormais libres. Ils retrouvent leurs proches après 36 années passées en prison. Il s'agissait en fait d'une erreur judiciaire. "Un codétenu est venu en me disant que c'était la fin du voyage, mais en fait pour moi ça ne fait que commencé", déclare Andrew Stewart, l'un des trois innocentés.

Condamnés sans preuve matérielle

Ces trois hommes ont été condamnés en 1983 pour un meurtre qu'ils n'ont jamais commis, celui de DeWitt Duckett, un garçon de 14 ans abattu dans le couloir de son école. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve matérielle contre ces trois hommes noirs, adolescents à l'époque. Mais pour la police, il n'y a pas de doute. Ils clament leur innocence, mais sont condamnés à vie. Un acharnement et des erreurs aujourd'hui enfin reconnus. Des années après, les témoins sont revenus sur leurs versions des faits. Les scénarios d'erreur judiciaire sont tristement communs aux États-Unis. Ces trois dernières années, à Baltimore, six autres condamnés ont été innocentés et remis en liberté.

