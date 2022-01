Etats-Unis : trois Américains blancs condamnés à la prison à vie pour le meurtre d'Ahmaud Arbery, un joggeur afro-américain

Ils avaient été reconnus coupables de meurtre le 24 novembre dernier, après des débats marqués par la question du racisme et du droit à l'autodéfense. Trois Américains blancs ont été condamnés, vendredi 7 janvier, à la prison à vie pour avoir poursuivi puis abattu un jeune joggeur noir, Ahmaud Arbery, en février 2020 en Géorgie, dans le Sud des Etats-Unis.

Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, et son père Gregory McMichael, 66 ans, ont été condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Leur voisin William Bryan, 52 ans et qui a participé à la poursuite en la filmant, a été condamné à la prison à vie avec la possibilité de demander une libération anticipée après 30 ans de réclusion.

"Il a fini par courir pour sauver sa vie"

Ahmaud Arbery est sorti "pour faire un jogging et il a fini par courir pour sauver sa vie", a affirmé le juge Timothy Walmsley en prononçant la sentence à Brunswick, une ville côtière du sud-est de l'Etat.

Devant le juge, la famille d'Ahmaud Arbery avait réclamé vendredi matin une "punition maximale". Ils "ont pris mon fils pour cible parce qu'ils ne voulaient pas de lui dans leur quartier", a assuré la mère d'Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones.

Les avocats des trois hommes ont plaidé une dernière fois un acte non intentionnel qui ne méritait pas la réclusion jusqu'à la mort. Les accusés ont assuré avoir pris Ahmaud Arbery pour un cambrioleur, après l'avoir vu quelques jours auparavant entrer dans une maison en construction.

Le nom d'Ahmaud Arbery avait été scandé dans les grandes manifestations antiracistes qui avaient secoué le pays à l'été 2020, après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc.