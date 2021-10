États-Unis : trois hommes blancs jugés pour le meurtre "haineux" d'Ahmaud Arbery

De nombreux manifestants sont présents devant le tribunal chargé de juger trois hommes mis en cause dans le meurtre d'Ahmaud Arbery, le 23 février 2020. Le jeune joggeur noir avait été abattu, alors qu'un père et son fils patrouillaient dans un quartier résidentiel. Le jeune homme de 25 ans, qui effectuait son jogging, s'était arrêté alors qu'il admirait une maison en construction. Paraissant suspect aux yeux de Gregory et Travis McMichael, il est pris à partie par les deux hommes, avant d'être abattu au fusil à pompe.



Une affaire presque dissimulée par la police locale

Alors qu'Ahmaud Arbery gît au sol, le père de famille tente de réconforter son fils. Tout comme la police, qui paraît être prévenante avec l'auteur des coups de feu. C'est seulement trois mois après le meurtre que les deux individus seront arrêtés. Le meurtre est qualifié de lynchage par les défenseurs d'Ahmaud. "Je pense qu'Ahmaud a été assassiné parce qu'il était noir. Il se trouvait dans un quartier de blancs", explique Wanda Cooper-Jones, sa mère.