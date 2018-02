États-Unis : se marier à l'aéroport, c'est possible à Las Vegas

À Las Vegas (Nevada), il était déjà possible de se marier sans même sortir de sa voiture. Désormais, les amoureux peuvent s'unir pour la vie dès leur arrivée sur le tarmac américain. Entre deux couloirs de l'aéroport américain, un bureau éphémère délivre des autorisations de mariage aux couples pressés de se dire oui.

"C'est génial"

"On est trop contents", affirme un futur époux. "Je suis très excitée, renchérit sa future femme. Je n'ai pas dormi depuis deux jours. Impossible de fermer l'œil. Je connais ce type depuis vingt ans, mais j'ai l'impression que je viens de le rencontrer. C'est génial, je suis très heureuse". Pour 77 dollars, ce couple est désormais marié. L'industrie du mariage génère plus de deux milliards de dollars par an dans ce comté du Nevada, capitale mondiale de l'union express.

Le JT

Les autres sujets du JT