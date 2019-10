États-Unis : Samuel Little, le tueur qui a avoué 93 meurtres

Il a pourtant des aires de grand-père facétieux. Mais Samuel Little, 79 ans, est un monstre, sans doute le pire tueur en série de l'histoire américaine. "Durant ma vie, je n'ai jamais été inquiété pour quantité de meurtres de femmes, pendant près de 50 ans", dit-il sereinement en face d'une caméra. Ces aveux dérangeants ont été le fruit d'un travail obstiné d'un enquêteur, le policier texan James Holland. Samuel Little purgeait déjà une peine de prison à vie pour trois meurtres, mais le policier voulait rouvrir des dizaines de dossiers de meurtres et de disparitions inexpliqués.

Scènes insoutenables

À coup de pizzas partagées et d'interrogatoires, il va gagner la confiance du tueur qui raconte des scènes insoutenables : "Je me rappelle de cette petite noire maigrichonne, elle était vraiment sympa, elle était en train de rire pendant que je la tuais", a-t-il, par exemple, déclaré. Il va au final avouer 93 meurtres entre 1970 et 2005 dans 19 États américains, toutes des femmes. Samuel Little a dessiné les portraits de toutes ses victimes.

