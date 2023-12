Etats-Unis : Rudy Giuliani, ex-avocat de Donald Trump et ancien maire de New York, se déclare en faillite personnelle

Rudy Giuliani, ancien maire de New York, s'est déclaré en faillite personnelle devant la justice américaine, jeudi 21 décembre. Il avait été condamné, une semaine plus tôt, à payer 148 millions de dollars à deux assesseures électorales de Géorgie, qui le poursuivaient pour diffamation après l'élection présidentielle de 2020. Le juge avait ordonné le paiement "immédiat" de la somme, pour empêcher l'avocat de gagner du temps en dissimulant son patrimoine, selon des médias locaux.

Rudy Giuliani a été le fer de lance de l'offensive juridique de Donald Trump pour contester les résultats de la présidentielle de 2020, notamment en Géorgie. Les deux plaignantes avaient été victimes d'un déferlement de menaces et d'insultes, notamment racistes, après que l'avocat les avait accusées de truquer les résultats du scrutin dans cet Etat du Sud. Il s'était appuyé sur une vidéo les montrant en train de s'échanger un objet lors du décompte des bulletins. L'avocat avait affirmé qu'il s'agissait d'une clé USB, qui s'est en réalité avérée être une pastille de menthe. Rudy Giuliani avait reconnu en juillet que ces accusations étaient fausses, avant d'affirmer au procès "n'avoir aucun doute que ses déclarations étaient soutenables", mais qu'on l'avait empêché d'en apporter la preuve.

L'ex-avocat de Donald Trump a déposé jeudi une demande devant le tribunal fédéral de Manhattan, sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites, déclarant 100 à 500 millions de dollars de dettes et un à dix millions de dollars de patrimoine, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP. Parmi les créanciers listés figurent les services des impôts fédéraux (IRS) et de l'Etat de New York (NYS Department of Taxation & Finance), ainsi que des avocats, des sociétés de machines de vote électronique et le fils du président démocrate, Hunter Biden.