Etats-Unis : quand une élue pro-Trump confond "Gestapo" et "gaspacho"

Sa langue a fourché. Marjorie Taylor Greene, une élue du parti républicain aux Etats-Unis, s'est retrouvée, mercredi 9 février, tournée en dérision sur internet pour avoir employé le mot "gaspacho", le fameux potage espagnol de légumes servi glacé, à la place de "Gestapo", la police politique du Troisième Reich. Elle voulait dénoncer la soi-disant méthode policière de la cheffe démocrate du Congrès, Nancy Pelosi.

Dans une diatribe prononcée mardi soir sur la chaîne très conservatrice One America News, l'élue de l'Etat de Géorgie a assimilé la prison où sont détenus les assaillants du Capitole du 6 janvier 2021 à un "goulag" et a dénoncé "la police gaspacho de Nancy Pelosi, qui espionne les membres du Congrès".

Cette confusion a fait la joie de multiples internautes et personnalités. Parmi ces dernières, le chef espagnol José Andrés, connu pour avoir popularisé les tapas aux États-Unis, a proposé à la représentante républicaine de venir goûter un verre de gaspacho dans l'un de ses restaurants de Washington.

Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don’t blame anybody else but me…stop by for a glass anytime. Don’t forget your mask and vaccination card! https://t.co/srhSZXWv6L