Etats-Unis : Lori Lightfoot, une femme noire élue maire de Chicago pour la première fois

Lori Lightfoot est la première femme noire élue à la mairie de la troisième plus grande ville du pays.

Un vote historique dans une ville qui n'a été dirigée, depuis 1837, qu'une fois par un homme noir et une fois par une femme. La démocrate Lori Lightfoot, 56 ans, ancienne procureure fédérale, noire et lesbienne, a été élue maire de Chicago (Etats-Unis), mardi 2 avril. Elle a très nettement devancé sa rivale, Toni Preckwinkle, elle aussi afro-américaine, en remportant 74% des suffrages.

"C'est le changement contre le statu quo", a affirmé Lori Lightfoot à l'encontre de son adversaire, élue locale depuis plusieurs décennies et actuelle dirigeante du comté de Cook, dans lequel se situe Chicago. Les deux démocrates étaient arrivées en tête du premier tour de l'élection municipale fin février avec respectivement 17,5 et 16% des suffrages. Elles ont devancé les 12 autres prétendants à la succession du démocrate Rahm Emanuel, en poste depuis 2011.

"Vous avez initié un changement"

Lori Lightfoot a fait campagne avec un programme progressiste, promettant notamment de réduire les inégalités sociales et raciales, dans une ville marquée par la défiance entre police et minorités, les inégalités profondes entre quartiers et une criminalité importante. Les quartiers sud et ouest de la ville, les plus pauvres et habités majoritairement par une population noire, restent à la traîne derrière le centre financier et du nord de la ville, qui ont bénéficié des programmes de développement économique.

"Vous avez fait plus qu'écrire l'histoire. Vous avez initié un changement", a déclaré Lori Lightfoot, qui est également la première femme ouvertement lesbienne à devenir maire de la troisième plus grande ville des Etats-Unis, lors d'un discours devant des centaines de partisans. "Nous pouvons et allons reconstruire Chicago", a-t-elle ajouté, promettant de mettre fin à la corruption et de rendre les rues à nouveau sûres.