États-Unis : les tornades dévastatrices se succèdent, le Tennessee durement touché

De nombreuses tornades aux effets dévastateurs touchent les États-Unis depuis plusieurs jours. 30 victimes ont été recensées et neuf États ont fait les frais de ces épisodes météorologiques, dont le Tennessee, où des villages ont été rayés de la carte.

Dans le Tennessee (Etats-Unis), des villages entiers ont été dévastés. Certains ont même été rayés de la carte, après le passage de violents ouragans. Vendredi 31 mars, lorsqu'ils ont vu la tornade arriver au loin, Maryssa et son mari ont eu le temps de se réfugier dans leur abri souterrain, mais ils ont tout perdu. "C'est surréaliste. On a vécu 44 ans dans cette maison. Tout ce pour quoi on a travaillé, tout ce qu'on a payé, tout a disparu", témoigne-t-elle.

30 victimes recensées

Au moins neuf personnes sont mortes dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis. Elles s'ajoutent aux 21 victimes recensées dans six autres États du sud et du centre-est du pays. Depuis vendredi, au moins 31 tornades ont parcouru neuf Etats, selon les services météorologiques américains. La capitale de l'Arkansas, Little Rock, a notamment été sévèrement frappée. L'état d'urgence y a été décrété.