États-Unis : l’Arkansas frappé par une violente tornade

Aux Etats-Unis, une tornade a balayé l’Arkansas au sud du pays, vendredi 31 mars. Au moins 3 personnes ont été tuées, et les dégâts sont impressionnants.

Cette masse sombre qui avance vers Little Rock, dans l’État de l’Arkansas (États-Unis), c’est une tornade, monstrueuse. Sur 500 mètres de largeur, elle a tout détruit sur son passage, vendredi. Dans l’Arkansas, des centaines de maisons sont dévastées, on ne compte plus les lignes électriques arrachées, les arbres tombés à terre. Au moins trois morts sont à déplorer, et une trentaine de blessés. "Je vois la maison de mon voisin totalement détruite, mais je suis heureux, parce que le matériel à ce moment, je m’en fous, car je suis en vie", témoigne un habitant.







Des phénomènes météorologiques fréquents aux États-Unis



Dans l’Arkansas, l’état d’urgence a été déclenché. Plus à l’est, dans l’Illinois, un orage très violent s’est déclaré. Une partie du toit et de la façade d’un théâtre se sont effondrés pendant un concert. On dénombre au moins un mort et une vingtaine de blessés. Ces phénomènes météorologiques sont fréquents aux États-Unis. Il y a une semaine, une tornade avait fait une vingtaine de morts dans le Mississippi.