États-Unis : le "tueur du Golden State" enfin arrêté ?

C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique : Joseph James DeAngelo, un ancien policier soupçonné d'avoir tué douze personnes, violé une cinquantaine de femmes, et commis 120 cambriolages entre 1976 et 1986. L'homme de 72 ans a pu être identifié grâce à des analyses ADN. "La réponse a en fait toujours été ici à Sacramento. Pendant plus de 40 ans, d'innombrables victimes ont attendu que justice soit faite", a commenté Anne Marine Schubert, procureure de Sacramento.

Un soulagement

Pour les familles de victimes, cette arrestation est un soulagement. "Il est temps pour toutes les victimes de respirer et de mettre fin à l'anxiété dont elles ont souffert toutes ces années", s'est félicité Bruce Harrington, frère d'une victime. Quatre décennies de crimes qui ont bouleversé tout un pays.

