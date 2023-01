Aux États-Unis, le prix des œufs explose en raison de la grippe aviaire qui a frappé le pays l'année dernière, mais aussi de la hausse des divers coûts de production.

Il y a six mois encore, une mère de famille vivant au Texas (États-Unis) avait laissé son petit troupeau de poules à une ferme voisine, en raison de la quantité de travail trop importante pour les entretenir. Mais en un an, les prix des œufs ont augmenté de 60 % dans le pays, alors elle a changé d'avis. "On a entendu parler de grippe aviaire, des troupeaux entiers d'oiseaux abattus. Ça nous a alertés", explique-t-elle.



"Tous les coûts augmentent"

Désormais, cette mère de famille ne se nourrit plus que des œufs pondus chez elle, et elle n'est pas la seule. Dans les rayons des supermarchés, le prix d'une boîte de six œufs peut varier de quatre à 12 dollars. La grippe aviaire a tué plus de 50 millions de volailles aux États-Unis l'année dernière, mais elle n'est pas la seule responsable. "Tous les coûts augmentent : la nourriture pour les poules, le travail, le fioul et les emballages", explique JC Essler, vice-président de la Fédération de la volaille au Texas.