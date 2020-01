États-Unis : le plus grand festival de montgolfières de la planète

Dans le désert des parcs nationaux du Nouveau-Mexique (États-Unis) presque rien ne pousse. Pourtant, au petit matin, au bord du Rio Grande et de la ville d'Albuquerque (États-Unis), des montgolfières de toutes les couleurs s'apprêtent à tourbillonner dans le ciel. Les ballons vont éclore et danser pour le plus grand spectacle de montgolfière de la planète.

Leur passion n'a pas de limite

Il y en a de toutes les formes : des dragons, des licornes, un perroquet ou la princesse Blanche-Neige. Des personnes déguisées en gardes de l'empire escortent deux montgolfières du thème Star Wars. Les pilotes de ces deux engins sont belges, et pour eux, leur passion n'a pas de limite. "On a commencé avec le ballon Dark Vador, et puis après on a fait le ballon Yoda, et on est dans les plus populaires de la fête à Albuquerque tous les ans", confie l'un des pilotes.