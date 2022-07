Etats-Unis : le Kentucky compte ses morts après les inondations

Samedi 30 juillet, il ne pleut plus dans le Kentucky. La météo offre enfin un répit aux habitants et aux secours, qui sont toujours à la recherche des disparus. Le bilan ne cesse de s'alourdir et le gouverneur de cet État prépare ses concitoyens à voir la liste des défunts s’allonger. Par endroit, les communications téléphoniques ne sont toujours pas possibles et les secours ne peuvent pas y accéder. "On est toujours dans une situation d'urgence. On est toujours dans la phase de recherche des survivants. Le nombre de morts va continuer d'augmenter. En temps normal, on ne perd pas autant de personnes dans des inondations. C'est très douloureux", a déclaré le gouverneur Andy Beshear.

Les pires inondations connues dans le Kentucky

L'état de catastrophe naturelle a été décrété par Joe Biden. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Kentucky. Ils sont des centaines à s'être retrouvés piégés par les inondations. A Whiteburg, à l'est de cet État, beaucoup d'habitants traumatisés réalisent ce qu'ils viennent d'endurer : "Je ne connais aucune personne qui puisse retourner chez elle et ça pour un bon moment, voire pour toujours". Selon le gouverneur du Kentucky, ces inondations sont les pires qu'ait connu son État.