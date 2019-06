États-Unis : le "flag day"

Aux Etats-Unis, le 14 juin, c'est le "flag day" ou jour du drapeau. Une journée patriotique pour célébrer la bannière étoilée.

Tous les 14 juin aux Etats-Unis, c'est le "flag day" ...

l'anniversaire du drapeau américain né le 14 juin 1777.

Et c'est dans cette maison à Philadelphie

qu'il serait né :

"C'est un symbole d'unité pour une grande variété de gens qui peuvent avoir des opinions et des croyances très différentes", nous explique une employée du musée.

De l'autre côté de la rue, la boutique de Tim O'Connor fabrique des drapeaux "made in USA" depuis plus de 150 ans.

Chaque année, les Américains en achètent 150 millions toutes tailles confondues.

Tim O'Connor, fait la différence entre l'amour de la bannière étoilée

et la politique actuelle du gouvernement américain.





"Peut-être qu'on aime pas ce qu'il se passe à Washington,

mais on reste américains, on aime notre pays, et on survivra à cette periode, quoi que nous impose Washington. Donc ils affichent leur drapeau", témoigne t-il.



Le drapeau américain, c'est 13 bandes pour les 13 états fondateurs,

et 50 étoiles pour le nombre d'états actuels.