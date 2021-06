Etats-Unis : le bilan de l'effondrement de l'immeuble près de Miami passe à dix morts

Cinq jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami en Floride (Etats-Unis), le bilan est passé de 9 à 10 morts, a annoncé lundi 28 juin la maire du comté de Miami-Dade. Un total de 151 personnes sont toujours portées disparues.

Le drame s'est produit jeudi avant l'aube à Surfside, banlieue située dans le nord-est de Miam. Les questions sur l'origine de cette tragédie se font de plus en plus pressantes. Un habitant de l'immeuble a d'ores et déjà lancé une action en nom collectif, selon la chaîne NBC, dans le but d'obtenir une compensation pour les victimes.

Plusieurs anciens rapports d'expertise sur le bâtiment ont refait surface, dont un datant de 2018, qui avait noté des "dommages structurels majeurs", ainsi que des "fissures" dans les colonnes de béton du sous-sol du bâtiment, selon des documents publiés par la ville de Surfside.