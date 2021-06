Etats-Unis : ce que l'on sait de l'effondrement d'un immeuble à Miami

Au moins quatre personnes sont mortes et les autorités sont sans nouvelles de 159 autres, après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de mercredi à jeudi.

Toujours sans nouvelles de 159 personnes. Les autorités de Floride sont sur le pied de guerre pour retrouver leur trace après l'effondrement d'un immeuble situé près de Miami, qui a fait au moins quatre morts (Floride, Etats-Unis), jeudi 24 juin. En pleine nuit, tout un pan du bâtiment s'est écroulé, laissant présager un bilan dramatique, alors que les secours s'activent pour retrouver des survivants. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cet effondrement.

Un immeuble de 12 étages s'est effondré

Un immeuble situé dans le complexe Champlain Towers South, situé à Surfside, près de Miami Beach, s'est effondré vers 1h20 heure locale, rapporte The Miami Herald (en anglais). Les douze étages de l'ensemble d'une aile de l'immeuble se sont écroulés, soit 55 appartements, a précisé lors d'une conférence de presse Ray Jadallah, chef adjoint des services de secours du comté de Miami-Dade. L'immeuble date de 1981, toujours selon le quotidien local et était en cours d'inspection dans le cadre d'un contrôle de sécurité, 40 ans après sa construction.

"J'étais dans un sommeil profond et j'ai entendu un grand fracas, que j'ai pris pour un crash et de la foudre. Mais ça a continué, pendant 15-20 minutes je dirais", a témoigné Barry Cohen, 63 ans, un habitant de l'immeuble effondré. "Je suis sans-abri, j'ai perdu mes papiers, mes vêtements, ma carte verte, mon argent", explique Erick de Moura, qui vivait au dixième étage, partagé entre la tristesse et la joie d'être vivant : "Je viens de voir l'immeuble, c'est un choc. J'ai beaucoup de peine mais je suis heureux d'être en vie." Cet habitant craint désormais un lourd bilan : "Tout s'est effondré. Je pense que les gens de mon étage sont morts", lâche-t-il.

Les autorités "sans nouvelles" de 159 personnes

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe, selon un bilan annoncé vendredi matin par la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Les autorités locales restent également sans nouvelles de 159 personnes. Les pompiers et les unités cynophiles sont toujours sur les lieux pour tenter de retrouver des victimes dans les décombres de l'immeuble. Le sénateur de Floride, Jason Pizzo, a déclaré au Miami Herald avoir vu les secours "retirer des corps des décombres", sans donner plus de précisions. Le même quotidien rapporte qu'aucun survivant n'a été retrouvé depuis la catastrophe.

Trente-cinq personnes ont été évacuées des lieux après l'effondrement, dont 10 blessés et "102 personnes ont été localisées. (...) Elles sont en sécurité", a souligné Daniella Levine Cava lors d'une conférence de presse, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les occupants des ailes de l'immeuble qui ne se sont pas écroulées ont été évacués par mesure de sécurité.

De nombreux disparus originaires d'Amérique latine

Il semble, selon les constats des autorités, qu'une partie des disparus soient des ressortissants d'Amérique latine. Selon le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, "presque un tiers des disparus (...) sont étrangers". "Nous travaillons avec les consulats de divers pays en Amérique latine pour aider les membres des familles des victimes qui ont besoin de venir aux Etats-Unis à obtenir des visas", a-t-il expliqué.

Casi un tercio de los desaparecidos ahora reportados después de la tragedia de Surfside son extranjeros.



Estamos trabajando con los consulados de varios países en LATAM para ayudarles a obtener visas a los miembros de las familias de las víctimas que necesitan viajar a EE. UU. — Marco Rubio (@marcorubio) June 24, 2021

Parmi les disparus figurent au moins neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens. La sœur de l'épouse du président du Paraguay et sa famille sont concernées, a confirmé le ministre des Affaires étrangères, Euclides Acevedo.