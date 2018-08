Etats-Unis : la famille d'un homme tué par la police obtient plus de 14 millions de dollars

La police avait tiré sur Frank Mendoza, en 2014, après l'avoir pris pour un autre homme, recherché, qui s'était introduit par effraction chez la victime.

La police paie le prix de sa négligence. Le comté de Los Angeles (Californie) a accepté de payer 14,35 millions de dollars (soit 12,27 millions d'euros) à la famille d'un homme abattu par erreur par la police, en 2014, au cours d'une opération contre un membre de gang, a annoncé l'avocat de la famille, lundi 27 août. "C'est le pire cauchemar de tout citoyen, lorsqu'il pense qu'il est protégé par les forces de l'ordre, mais qu'au contraire, les forces de l'ordre prennent sa vie", a commenté Garo Mardirossian, l'avocat de la famille. La famille Mendoza avait porté plainte contre le comté et le bureau du shérif, estimant que les agents avaient fait preuve de négligence.

La victime prise pour un fugitif

Frank Mendoza, 54 ans, a été tué par balle, le 1er août 2014, par un officier qui l'avait pris pour Cedric Ramirez. Ce dernier, considéré comme l'un des membres de gang les plus dangereux du secteur, était alors recherché pour des crimes, selon le rapport du procureur du comté de Los Angeles (en anglais). Le fugitif était entré par effraction dans la maison des Mendoza tandis que la police le pourchassait. Plusieurs membres de la famille de la victime étaient parvenus à s'enfuir mais lorsque Frank Mendoza a voulu s'échapper, un policier l'a pris pour Cedric Ramirez et lui a tiré une balle dans la tête et une autre dans les jambes.

Selon les autorités, Cedric Ramirez a ensuite été abattu, après avoir dirigé une arme à feu vers un policier et avoir pris en otage l'épouse de Frank Mendoza, Lorraine, pendant huit heures. "Les policiers ont été forcés de prendre une décision en un instant tandis qu'un suspect armé avait tiré à de multiples reprises sur les policiers, mettant des vies innocentes en danger et prenant une famille en otage dans leur maison", a affirmé le bureau du shérif de Los Angeles dans un communiqué, présentant ses condoléances aux proches de Frank Mendoza. "Le résultat a été le sauvetage de cette otage mais aussi la mort déchirante d'un homme innocent", a-t-il poursuivi.