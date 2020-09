États-Unis : la cote ouest métamorphosée par les incendies

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les habitants de San Francisco (États-Unis) ne voient plus le soleil, et vivent désormais sous un ciel orange de jour comme de nuit. Sur les routes, les automobilistes circulent phares allumés même le matin. "C’est le jour le plus étrange que j’ai jamais vu", commente une habitante, résignée à profiter néanmoins de cette "expérience" pour le moins étrange.

Des feux de forêts impressionnants

Les feux ravagent toute la côte ouest du pays, du Canada jusqu’au Mexique. Ils ont déjà causé 6 morts et dans l’Oregon, 120 000 hectares ont été dévorés par les flammes. Dans l’état de Washington plus au nord, ce sont 133 000 hectares qui sont partis en fumée en seulement 24 heures, tandis qu’une vingtaine d’incendies embrasent la Californie. Pourtant, la saison des incendies ne fait que commencer.