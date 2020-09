États-Unis : de violents incendies continuent de ravager l'ouest du pays

Les habitants de San Francisco (États-Unis) ne connaissent plus le soleil. Les violents incendies qui ravagent la côte ouest et en particulier la Californie ne faiblissent pas. Ainsi, en plein jour, les voitures circulent avec les feux allumés pour tenter de distinguer quelque chose dans l’épais écran de fumée rougeâtre qui les aveugle. "C’est fou, il est 11h15 du matin et c’est comme si c’était le milieu de la nuit", témoigne une habitante éberluée.

La nuit en plein jour

Un avis partagé par un homme qui jette un coup d’œil au ciel dévasté : "Ça ressemble à l’apocalypse, la nuit en plein jour !" La fumée vient de l’Oregon, au nord, à 800 kilomètres de San Francisco. Mais le Canada et le Mexique sont également touchés. Pour l’instant, au moins 10 000 kilomètres carrés ont été détruits, ce qui n’avait pas été observé depuis 30 ans. En outre, six personnes ont perdu la vie et ce bilan pourrait malheureusement être revu à la hausse.